Publicado 02/11/2021 17:45

Rio - O ator Wagner Moura teceu criticas contra a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao participar do "Roda Viva", programa de entrevistas da TV Cultura, nesta segunda-feira. O diretor do filme "Marighela", que estreou recentemente nos cinemas brasileiros, disse que o momento é de retomar a democracia.

“O momento agora é de retomar a democracia no Brasil. O governo Bolsonaro não é um governo de construção, é um governo de destruição. É um governo que destruiu praticamente tudo que prestava no país. E a cultura, naturalmente”, afirmou Wagner, que avaliou como "Burrice" a falta de investimento na cultura e os constantes ataques ao setor.



"Acabou. Game over. O audiovisual brasileiro existe graças à presença dos streamings no Brasil. É só por isso que trabalhadores do audiovisual estão sobrevivendo... Essa gente é tão idiota, eles são tão burros... Esperar que Bolsonaro entenda o valor da cultura para o Brasil, o valor que a cultura tem para o desenvolvimento do país, eu não espero que eles entendam isso. Eles não entendem isso. Não adianta. A burrice está em não entender que somos uma indústria que gera emprego e renda", criticou. "Proporcionalmente, a gente gera mais emprego e renda do que a indústria automobilística, que recebe incentivos fiscais muito maiores do que a gente”, completou.

Durante a entrevista, o cineasta foi questionado sobre um comentário de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, sobre a escolha dos atores para o filme Marighella, mas Moura se recusou a responder a pergunta. “Não tenho respeito por declarações que venham de qualquer pessoa que faça parte desse governo”, respondeu.