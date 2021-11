Fabíola Reipert tem mal-estar e deixa ’Balanço Geral’ às pressas - Reprodução de TV

Publicado 03/11/2021 07:18

Rio - Fabíola Reipert teve um mal-estar ao vivo durante o "Balanço Geral" desta terça-feira. A jornalista participou apenas da abertura de seu quadro de fofocas, mas precisou deixar o programa às pressas. Reinaldo Gottino e Renato Lombardi conduziram a atração até o fim e ainda brincaram que apresentadora poderia estar grávida.

"Um pouquinho antes do programa, ela se sentiu um pouquinho enjoada, mas falou: 'Não, eu vou [fazer o quadro] sim, eu vou'. E ela começou a fazer com a gente aqui as notícias", disse Gottino para os telespectadores. "Temos uma estrutura de segurança aqui muito legal, e eles vão poder atender a Fabíola", completou o apresentador.

"Vai passar essa sensação de enjoo que ela estava aí, que é ruim. Quem tem, sabe", disse Lombardi. "Nunca passamos por isso, mas eu e o Lombardi vamos continuar o quadro aqui", brincou Gottino. Mais tarde, no Twitter, ele também deu informações sobre a colega.

"Pessoal, a gente está aqui na porta do ambulatório da Record. A gente veio ver a Fabíola, ela está bem, está evoluindo bem. Se sentiu um pouquinho mal, enjoada, e por isso ela deixou o programa hoje. Em breve ela vai estar com a gente", disse Gottino.

"sso, foi um probleminha estomacal, mas já está medicada. Vai passar rápido", falou Lombardi. "Obrigado pelas mensagens de carinho. A gente ama vocês também. Valeu!", finalizou Gottino.

Por não se sentir bem, Fabíola Reipert deixa #AHoraDaVenenosa que continua com Reinaldo Gottino e Renato Lombardi! pic.twitter.com/beJGp1Mn1i — Balanço Geral (@balancogeral) November 2, 2021