Publicado 03/11/2021 08:06

Rio - A equipe de Valentina Francavilla, participante de "A Fazenda 13", afirmou que vai processar o influenciador digital Gui Araújo, que está confinado com ela nesta edição do reality show da Record. O motivo do processo é o fato de Gui ter cometido "psicofobia" ao ironizar durante uma dinâmica as medicações que Valentina usa para depressão.

"Gui Araújo, eu não sei o que a sua equipe vai fazer em relação ao que você fez, mas pode ter certeza que a equipe da Valentina já coletou todos os vídeos em que você faz chacota da Valentina sobre ela se medicar! Você será processado por isso, não tenha dúvidas! Psicofóbico!", escreveu o perfil de Valentina no Twitter.

A cantora Inês Brasil, que fez uma participação especial no primeiro episódio desta temporada de "A Fazenda", prestou apoio a Valentina. "Se precisar de advogado eu chamo os meus da Alemanha, mana. Conte comigo", disse.

Na noite desta segunda-feira, durante a formação da roça, Valentina voltou a criticar Gui Araújo por debochar de sua depressão. Ela disse que nunca perdoará o colega de confinamento.

Relembre o caso

Durante uma das dinâmicas de "A Fazenda", Gui Araújo criticava Marina Ferrari, quando Valentina se intrometeu para defender a amiga. "Parabéns, você é fod* no teu discurso. Humilha mais a Marina, humilha", disse a ex-assistente de palco do Ratinho. "Já já te chamam no closet", rebateu Gui Araújo, fazendo alusão ao fato de Valentina ser chamada pela produção no closet para tomar suas medicações por conta da depressão.

"O quê? Você está usando um problema meu contra mim? É pra vocês verem o nível desse garoto? Fala que eu vou no closet ganhar remédio? Era tudo o que eu precisava. Vai falar do closet, vai pra put* que te pariu", se irritou Valentina.

"Uma pessoa que usa da sua doença aqui, que é a depressão, para te humilhar aqui... não precisa falar mais nada. O que ele falou? Vai para o closet. Porque ele sabe que eu tomo remédio. Você é baixo, Guilherme", finalizou.

