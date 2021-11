Ana Maria Braga conversa com Fabrício Battaglini e Talitha Morete no ’Mais Você’ desta quarta-feira - Reprodução

Publicado 03/11/2021 09:42 | Atualizado 03/11/2021 13:34

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 72 anos, fez uma participação no "Mais Você" desta quarta-feira. Esta é a primeira vez que a veterana aparece em público após a queda que sofreu em sua casa, em São Paulo, no dia 24 de outubro. Na ocasião, Ana Maria bateu a cabeça e precisou ser internada. "Hoje o Fabrício está estreando uma nova moda, né. Calça de pular brejo. O pisante também está de respeito", brincou a apresentadora sobre a calça de Fabrício Battaglini, que a está substituindo ao lado de Talitha Morete, logo no início da atração.

"Antes de mais nada eu quero agradecer a vocês (Fabrício e Talitha) porque eu tenho acompanhado o trabalho que vocês têm feito. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm pra dar, todo o afeto... mais que tudo eu quero agradecer o carinho que vocês têm pra dar às pessoas que estão atrás da câmera. Obrigada a toda a minha equipe e a vocês que têm segurado a minha barra", disse Ana Maria Braga.

A apresentadora contou que voltará ao "Mais Você" na segunda-feira e explicou que seu tombo não foi "uma simples queda". "Quero agradecer a todo mundo que tem mandado recado, não pude responder todo mundo, não pude explicar nem para os amigos. Foi um período de recolhimento. As vezes coisas inesperadas acontecem com a gente. É um pouco mais complicado que uma simples queda. Uma coisa é você levar um tombo e você tem uma explicação: caí, tropiquei, bati a cabeça", iniciou.

"O corpo da gente, o organismo da gente é uma coisa que a gente desconhece e de repente uma surpresa como essa, pela falta de um elemento fundamental no funcionamento do organismo, porque você só descobre quando você cai", disse a apresentadora sobre seu estado de saúde.

Ana Maria, então, voltou a reforçar que estará de volta ao estúdio do "Mais Você" na segunda-feira. "Na segunda-feira eu vou estar aí, se Deus quiser. Mas eu tenho certeza que esses três dias a mais vão me dar o fôlego que eu preciso pra chegar aí como vocês merecem. Estou morta de saudade, queria estar aí com vocês agora. Meu coração está pleno de vontade de estar aí, abraçando vocês nem que seja com o olhar, mas segunda-feira eu estou aí", finalizou.

Queda

A apresentadora Ana Maria Braga, de 72 anos, levou um tombo na cozinha de casa, no dia 24 de outubro, e bateu a cabeça. Ana passou por uma tomografia no hospital e o médico pediu que ela ficasse em observação. "A Ana levou um tombo em casa ontem, mas felizmente está tudo bem e ela fez questão de mandar um recado pedindo pra que a gente explicasse tudo muito bem", disse Fabricio Battaglini, na ocasião.

"Eu já começo mandando um beijo pra Ana que está assistindo a gente lá do hospital, onde ficou internada pra ficar em observação. Ela caiu na cozinha, chão escorregadio. A cozinha é o local da casa onde mais acontecem quedas! E nesse momento ela bateu a cabeça. E com isso não se brinca. Esse é um acidente doméstico muito comum", explicou Talitha.

De acordo com os apresentadores, Ana Maria não fraturou nada, mas como bateu a cabeça foi preciso ficar em observação. "Quedas são comuns em qualquer fase da vida. A Ana não fraturou nada e nem se cortou, mas era preciso um exame mais minucioso, então ela fez uma tomografia. E, mesmo assim, o Dr. Buzaid, que chegou ao hospital só no fim da tarde, achou melhor mantê-la em observação. Eu também mando um beijo pra você, Ana. Nós estamos aqui desejando que você se recupere logo", finalizou o repórter.