Publicado 03/11/2021 11:32 | Atualizado 03/11/2021 11:54

São Paulo - Intérprete de Maria Marruá no remake de "Pantanal", Juliana Paes irá virar onça-pintada na novela. A atriz vive a mãe da protagonista Juma (Alanis Guillen) na novela das nove adaptada por Bruno Luperi. A trama tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2022 na Globo.

Segundo Flávio Ricco, do portal R7, a personagem de Juliana chegará ao bioma com o marido, Gil (Enrique Diaz). O casal de posseiros vai para o Pantanal em busca de uma terra para viver, após perderem os filhos em disputas com fazendeiros. O marido de Maria morre pouco tempo depois, em disputa com grileiros.

Maria acaba criando Juma sozinha. Na trama, a jovem também vira onça-pintada, assim como a mãe. A artista já gravou a participação no Mato Grosso do Sul. Juliana Paes compartilhou recentemente bastidores da novela no Instagram.

A Globo irá gravar o necessário no Mato Grosso do Sul até dezembro de 2021, incluindo cenas decisivas que irão ao ar no segundo semestre de 2022. As gravações nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, serão feitas até abril, depois da estreia da novela.

No pantanal, a emissora montou uma estrutura em Aquidauana, cidade de 50 mil habitantes, que se tornou um "Projac rural", com fazendas servindo de camarim, base de apoio e hotel para elenco e equipe. São mais de 100 pessoas envolvidas na produção.

O remake do folhetim é adaptado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor do clássico que foi ao ar em 1990, na extinta TV Manchete. A novela irá ao ar como substituta de 'Um Lugar ao Sol', que estreia na segunda-feira (8).