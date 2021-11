Post polêmico de Gustavo Villani - Reprodução

Publicado 03/11/2021 13:02

Rio - O nome do narrador da Globo Gustavo Villani circulou pelas redes sociais neste feriado de Finados. Isso tudo porque ao fazer uma postagem habitual sobre sua corrida na praia, sem camisa e sorrindo, o narrador resolveu falar sobre os mortos.

"Pensando nos amigos, familiares e conhecidos mortos. Com saudade, alegria e gratidão. Melhores memórias", escreveu o narrador em foto que aparece sorrindo e sem camisa.

A repercussão nas redes sociais, claro, não foi das melhores. Villani foi acusado de desrespeito em relação aos mortos pela pose descontraída e resolveu apagar a foto. Horas depois, o narrador voltou aos stories para se explicar e chamou a atitude dos críticos de 'fofoca'. "Eu estou passando para explicar porque que eu apaguei um post aqui no story depois de uma corrida na praia, como eu faço toda semana e eu paro ali na ponta da praia para fazer uma reflexão do meu dia, das pessoas que me cercam, enfim... E eu escrevi que eu lembro dos mortos, conhecidos, amigos e familiares, e escrevi isso também, com muita alegria. Porque eles me deixaram boas memórias. E é assim que eu procuro lembrar, guardar as pessoas no meu coração, que um dia me passaram na minha vida. Para que não houvesse outra interpretação que não a minha própria, eu resolvi apagar. Bom feriado a todos e o meu respeito a todos", completou o narrador.



No post seguinte, no entanto, Villani deu mais uma alfinetada nos críticos. "Menos fofoca, mais amor!", escreveu.