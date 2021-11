Veruska Donato deixou a TV Globo após 21 anos como repórter na emissora - Reprodução/Instagram

Publicado 03/11/2021 17:56

Rio - Veruska Donato anunciou nesta quarta-feira (3) sua saída da TV Globo após 21 anos de casa na emissora. Em seu perfil do Instagram, a repórter compartilhou um registro do seu cracha para contar a novidade.

"Adeus! Sou um misto de ansiedade, saudade, alegria e tristeza. Nos últimos anos ouvi amigos queridos aconselharem a 'relaxar', 'deixar pra lá', 'as coisas agora são assim', 'um dia você acostuma ou adoece'. Eu adoeci. Adoeci de saudades da família, da segurança de um lar, de medo, medo de morrer, de ver pessoas queridas morrerem", iniciou.

"Vi, ouvi e contei histórias de tragédias, filhos que ficaram órfãos, pais que enterraram seus filhos, vi o desamparo e o desespero de quem foi obrigado a combater a doença. A gente se perguntava: Quando vai passar? A covid sucumbe a vacina, mas uma outra doença, essa antiga, mostra a cara de maneira cruel, a fome. Fiz várias reportagens sobre o quanto ela castiga, o quanto resiste", continuou.

Ela ainda falou sobre o caso com o padre Julio Lancelotti. "Descobri que diferente da fome, eu não sou resistente, diante dela me senti impotente. Há dois meses postei no Instagram uma foto e um elogio ao padre Julio Lancelotti e o trabalho que ele faz na cracolândia, recebi dezenas de ofensas e xingamentos, alguns apaguei. Eu já criei uma couraça em relação às redes sociais, mas o padre? Ah, não. O padre Julio é símbolo de afeto, é puro amor. Esse ódio mexeu comigo. Então lembrei da pergunta que a amiga Maria Jose Sarno, nossa querida Zezé fez: onde habita a sua alma? Onde mora a sua paz?", relembrou.

Por fim, contou que voltará para sua casa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. "Volto prá casa, volto prá Campo Grande, a cidade onde nasci, cresci, me formei e deixei sem me despedir direito, encantada que estava com a possibilidade de trabalhar em Brasília. Volto prá conquistar a minha mãe com quem tive muitos conflitos, volto para as amigas queridas da infância, para ver meus sobrinhos crescerem, para rir com meus primos das brincadeiras na fazenda dos nossos avós. Volto pra capital morena, das árvores, dos Ipês, do arroz com pequi, da guavira, da galinha com guariroba, onde a gente come churrasco de cupim e costela, volto prá terra que dá tomate em rama, manga docinha e goiaba no pé. Volto prá viver a história com um antigo amor que rompi ao partir apressada. É a vida cobrando o que é valioso. Precisei fazer escolhas. Deixo vocês e deixo a globo, e para São Paulo que me acolheu com tanto amor deixo meu bem mais caro. Carolina fica pra estudar, deixo pra SP o meu melhor", finalizou.

Confira:

A reportagem é de Carolina Leal, do iG.