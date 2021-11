Influenciador está confiante que possa chegar à final do programa - Reprodução

Publicado 03/11/2021 19:52

Rio - O influenciador Gui Araújo, participante mais rejeitado de "A Fazenda 13", revelou para Sthe Matos, na tarde desta quarta-feira (3), que está confiante em ganhar o prêmio do reality da Record TV.



fotogaleria Em conversa com Sthe sobre a duração do reality, na área externa da sede, Gui contou que acredita no título caso chegue na grande final. "Digo mais: se eu chegar na final, você vai ver. Eu vou ganhar essa porr*. Não vou ter apanhado até agora em vão", comentou Gui Araújo.

No entanto, o ex-namorado de Anitta não está muito bem com o público do reality. Após criar polêmicas com famosos como Jade Picon, João Guilherme e Duda Reis, Gui é o participante mais rejeitado da edição, segundo levantamento da Betfair.

Recentemente, o peão desagradou o público ao debochar dos remédios para depressão da peoa Valentina Francavilla.