Sandy - Reprodução

SandyReprodução

Publicado 04/11/2021 12:51

Rio - Um novo desafio está prestes a começar para a cantora Sandy. Sempre discreta em relação à sua vida pessoal, a artista vai mostrar um outro lado seu para o público: o de cozinheira. No 'Sandy+Chef', que estreia no próximo dia 11, na HBO Max, a cantora vai cozinhar para convidados com a ajuda de chefs renomados.

fotogaleria

A ajuda de luxo vai ser dada por Paola Carosella, Murakami, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e João Diamante, e convidados especiais. Pelas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, a cantora liberou o primeiro trailer da atração.

"Ai, geeente, tô a cada dia mais ansiosa!! Estreia dia 11, na @hbomax. Espero vocês!", escreveu. Confira o vídeo: