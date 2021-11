Nanda e Thiago do 'Casamento Ás Cegas Brasil' - Reprodução

Publicado 04/11/2021 17:46

Rio - Nanda Terra e Thiago Rocha ficaram frente a frente no especial Casamento às Cegas - O Reencontro, exibido na tarde desta quinta-feira (4) no canal do YouTube da Netflix. A esteticista afirmou que traiu o paraquedista logo após o fim das gravações do reality show.

O rapaz assumiu seu erro no relacionamento, e disse que a maior parte da culpa pelo término foi dele, pelo fato de ter um pensamento e atitudes machistas.

Camila Queiroz e Klebber Toledo questionaram os dois sobre o boato de que o término do casamento havia acontecido por meio de uma mensagem de celular. Ele prontamente desmentiu e disse que a opção pelo fim foi em comum acordo, quando ela viajou até o interior de São Paulo para conversarem pessoalmente.

Foi neste momento que Nanda colocou seu ex contra a parede e o desmentiu. Disse que ele, sim, mandou um áudio para ela, dizendo que não queria mais seguir na relação. Foi aí que ela decidiu encontrá-lo pessoalmente para ter uma conversa de adultos para terminar de vez o breve casamento.

"Fui percebendo que ele não queria nada comigo, fui vivendo a minha vida ainda acreditando que a gente pudesse ficar junto", comentou Nanda, deixando Thiago espantado com a informação de que foi chifrado pela ex.

Outra confissão de Nanda foi que ela e Mackdavid, seu segundo pretendente durante a fase das cabines, estão namorando.