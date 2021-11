Luciano Huck comete sequência enorme de erros durante homenagem a Marília Mendonça no 'Domingão' - Reprodução

Publicado 08/11/2021 09:29 | Atualizado 08/11/2021 09:30

Rio - Luciano Huck cometeu uma série de gafes durante o "Domingão" em homenagem a cantora Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos, na última sexta-feira, vítima de um acidente de avião em Caratinga, Minas Gerais. O apresentador recebeu artistas, amigos de Marília, no palco do programa. Muito emocionados, os cantores conseguiram se apresentar com dificuldade e foram repreendidos pelo apresentador mais de uma vez.

Acidente de avião

Luciano Huck não conseguiu se segurar e citou, no mínimo, três vezes o próprio acidente de avião, que aconteceu em 2015, no Mato Grosso do Sul. O apresentador estava com a mulher, Angélica, e os filhos do casal, na aeronave, que precisou realizar um pouso forçado após sair de Miranda, a 201 Km da capital, onde Angélica gravava o "Estrelas". Na ocasião, todos os ocupantes da aeronave sobreviveram. Além de citar o próprio acidente no programa, Huck também relembrou o caso no dia da morte da cantora.

Especialista em aviação



Em um auditório cheio de amigos da cantora, Luciano Huck convidou o especialista em aviação Lito Sousa para falar detalhadamente sobre o que pode ter acontecido no voo que matou a artista, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e co-piloto, Tarciso Pessoa Viana. Os amigos, já abalados, foram obrigados a reviver todo o acidente.

O apresentador também errou dados básicos sobre o acidente, como o horário da queda. Ele também esqueceu o nome do piloto, Geraldo, e foi "salvo" pelo especialista Lito Sousa.

Comentários inapropriados

Luciano Huck afirmou que Marília Mendonça escreveu, aos 15 anos, a música "Você Não Manda em Mim", que na verdade foi composta pelo irmão dela, João Gustavo, este ano. Além disso, ao relembrar a última apresentação de Marília no "Domingão", há algumas semanas, Huck destacou que ela, Maiara e Maraísa estavam "magrinhas".

"Três semanas que eu estava com as três no palco. Na verdade, era só metade das três no palco, porque elas estavam as três magrinhas", iniciou o apresentador. Não se sabe se ele foi alertado no ponto eletrônico ou percebeu sozinho a gafe, mas ele se interrompeu e mudou o rumo do discurso. O comentário gerou revolta nas redes sociais.

Luisa Souza?

Ao chamar Luisa Sonza para cantar a música "Graveto", ao lado de Tierry, Luciano Huck pediu para que a cantora não chorasse durante a execução da canção. Além disso, ele ainda errou o nome da cantora e a chamou de "Luisa Souza". Mesmo com a repreensão de Huck, Luisa Sonza se emocionou e chorou durante a canção. Ela foi consolada pelos outros artistas que estavam no local.