Ana Maria Braga volta ao ’Mais Você’ com homenagem a Marília Mendonça, mas comete gafe ao falar do ’shape’ da cantoraReprodução

Publicado 08/11/2021 10:01 | Atualizado 08/11/2021 10:22

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 72 anos, voltou ao "Mais Você" nesta segunda-feira com uma homenagem a cantora Marília Mendonça, que morreu aos 26, vítima de um acidente aéreo em Caratinga, em Minas Gerais, onde se apresentaria, na última sexta. Ana Maria estava afastada do programa desde que sofreu uma queda e bateu a cabeça, na cozinha de sua casa, em São Paulo, no dia 24 de outubro. Logo em sua volta, a apresentadora já cometeu uma gafe e falou sobre o "shape" de Marília Mendonça.

O programa exibiu imagens do último show de Marília e Ana comentou a morte precoce da cantora. "A vida é realmente uma coisa inesperada. A gente sabe que a vida é um sopro, a gente sabe que nasce mas nunca sabe que dia vai embora. É o hoje que vale... Ela fez tanto para chegar nesse shape físico, lindo, com esse vozerão, de repente, que ironia do destino, quem diria que morreria cinco dias depois (do último show)".

Esta não é a primeira vez em que o peso da cantora é citado desde sua morte. No "Domingão", Luciano Huck também foi criticado por dizer que recebeu apenas "metade" de Marília, Maiara e Maraisa há semanas no programa. "Três semanas que eu estava com as três no palco. Na verdade, era só metade das três no palco, porque elas estavam as três magrinhas", iniciou o apresentador. Não se sabe se ele foi alertado no ponto eletrônico ou percebeu sozinho a gafe, mas ele se interrompeu e mudou o rumo do discurso. O comentário gerou revolta nas redes sociais, assim como também aconteceu com o comentário de Ana Maria Braga.

"Ana Maria Braga falando do 'shape' da Marília. A Globo é pior q a Folha de S. Paulo, muito pior! Padre Fábio de Melo cantando infiel, etc. Abutres!", escreveu uma pessoa no Twitter, se referindo ao fato do religioso ter participado do "Domingão" e ter cantado a canção de Marília no palco.

"Ô, Ana Maria Braga, não precisava falar do peso da Marília. Esse povo não dá conta né", reclamou outra pessoa.

Queda em casa

Durante o programa, Ana Maria também comentou o tombo que sofreu em sua casa. Em participação no "Mais Você" para tranquilizar os fãs enquanto ainda estava de licença, a apresentadora disse que "não foi uma simples queda". A declaração repercutiu e Ana explicou o que quis dizer.

"Eu volto sentindo o peito apertado, como todo o Brasil, por causa dessa perda tão prematura. Desde sexta-feira meu coração parou... Tirei uns dias para me recuperar (do tombo). Eu disse que não foi uma simples queda e realmente não foi. De repente, meu organismo parou de produzir cortisona, sem sinal nenhum... E você cai, como uma boneca. Cortisona é um elemento fundamental", explicou a apresentadora, que voltou a falar de Marília em seguida.

"Mas agora estou aqui, mas é impossível transformar a alegria de estar aqui agora diante desta triste perda. Já externei meu pesar pra mãe, Ruth, para o filho, Leo, e agora venho aqui compartilhar com todos os bons momentos que tive a partir da oportunidade de ter a participação dela aqui. Eu soube que ela vivia dizendo que viria cozinhar aqui comigo. Você, Marília, ensinou a alegria, a bondade, a amizade, o amor, o desamor e você será sempre luz", afirmou.

Ana Maria Braga falando do shape da Marília. A globo é pior q a folha de s Paulo, muito pior! Padre Fábio de Melo cantando infiel, etc. Abutres! — PRETOVÍRGULA (@liltrento) November 8, 2021 ô ana maria braga não precisava falar do peso da marília esse povo não dá conta né puta que pariu — shostner (@opatdjoia) November 8, 2021

Pqp, Ana Maria Braga é muito ridícula. Ela falando da Marília "ela fez tanto pra chegar onde tava, EMAGRECEU!"

A mulher é uma puta artista foda, compositora, cantora, empresária, mãe e entre outras mil coisas. Aí a luta dela foi resumida a o emagrecimento? Sério? — Milla de fé (@camillarufino) November 8, 2021

sério, ana maria braga? tem que falar do peso da marília e do tanto que ela comeu quando foi no seu programa? — (@dudadilaurents) November 8, 2021

a Ana Maria Braga falando que a Marilia Mendonca emagreceu como se isso fosse uma grande conquista da cantora. Esse comentario é relevante pra fazer uma homenagem a uma pessoa que acabou de morrer de forma tragica? A globo podia parar de fazer homenagem, deixa a menina descansar — Cami (@camieponto) November 8, 2021