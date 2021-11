Gabriel Braga Nunes posa amarrado no laboratório para viver personagem fetichista em ’Verdades Secretas 2’ - Reprodução Internet

Publicado 08/11/2021 13:03

Rio - Gabriel Braga Nunes, que vive o personagem Percy em "Verdades Secretas 2", postou algumas fotos em que aparece amarrado nos bastidores de gravações. Na trama, o personagem do ator de 49 anos é adepto de fetiches e decidiu descobrir como é ser completamente imobilizado por outra pessoa.

"Viva a arte do shibari, liberdade e prazer. Abaixo as relações tóxicas e comportamentos abusivos", escreveu o ator ao postar as fotos no Instagram. As imagens só foram postadas agora, mas foram feitas antes do início das gravações da novela, no laboratório para o personagem.

Shibari, o termo citado por Gabriel na legenda, faz referência ao método japonês de amarração do parceiro por prazer. Na novela, Percy é milionário e se apaixona por Angel (Camila Queiroz). Com o filho doente e precisando de tratamento, ela aceita realizar as fantasias do empresário em cenas muito picantes.