Dudu Barbatti, piloto do helicóptero da Globo, faz oração após conseguir realizar pouso de emergência em Minas Gerais - Reprodução Internet

Publicado 08/11/2021 13:42 | Atualizado 08/11/2021 14:19

Rio - Um helicóptero da Globo precisou fazer um pouso forçado após uma pane mecânica, em Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira. O pouso aconteceu em um campo de futebol no Teixeira Dias, região do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 7h45 e ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com as primeiras informações, dos três ocupantes, dois precisaram ser socorridos ao Hospital João XIII com dores na coluna.

Parte da cauda da aeronave se partiu por conta do impacto do pouso, quando o rotor - a hélice do helicóptero - tocou o chão. Os bombeiros foram ao local para prevenção contra o risco de incêndio e explosão.

Dudu Barbatti, piloto do helicóptero, fez uma oração após conseguir realizar o pouso de emergência. De acordo com o jornal "Estado de Minas", uma engenheira aeronáutica da empresa responsável pela manutenção do helicóptero esteve no local e conversou com o Corpo de Bombeiros.

"Ela disse que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) vai vir fazer a vistoria para poder liberar o transbordo do combustível para fazer o desmanche e levar a aeronave embora. A previsão de chegada desse órgão aqui é à tarde", afirmou o cabo Félix ao jornal.

A analista comercial Silvia Helena Martins de Freitas também estava no local e disse à publicação que viu o pouso forçado. "No que eu virei a rua, o helicóptero tinha acabado de fazer o pouso forçado. Tinha pedaços da fuselagem do outro lado da rua. Vi o pessoal descendo. A repórter, o piloto e um outro rapaz, que deve ser auxiliar dela. Até filmei um dos rapazes ajoelhado em frente ao helicóptero agradecendo a Deus".

Oração | De joelhos, Dudu Barbatti, piloto do helicóptero da Globo, agradece a Deus após pouso de emergência em Belo Horizonte pic.twitter.com/o1Ag22MTc9 — Portal Marília | Vídeos (@portalmarilia) November 8, 2021

Enquanto isso no barreiro plena segunda feira tem Helicóptero da Globo caindo. pic.twitter.com/QRbXEgIsOX — Leandro Pinheiro (@leandrinhogp) November 8, 2021

A foto do piloto orando em frente ao helicóptero da Globo semidestruído em BH, depois de pouso forçado, me remeteu aos dias em que fazia transmissão do Globocop em São Paulo e tb no Rio de Janeiro. Sensação horrível. Felizmente, todos estão bem. Meu abraço a toda equipe. pic.twitter.com/EmVF8vGXRX — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) November 8, 2021