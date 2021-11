Tadeu Schmidt vai apresentar o 'Big Brother Brasil' a partir de janeiro de 2022 - Reprodução

Tadeu Schmidt vai apresentar o 'Big Brother Brasil' a partir de janeiro de 2022Reprodução

Publicado 08/11/2021 15:12

Rio - Tadeu Schmidt compartilhou um momento íntimo com seus seguidores, nesta segunda-feira (8). O jornalista publicou uma foto em que aparece deitado no sofá curtindo o dia de folga em sua última semana como apresentador do "Fantástico", antes de deixar o programa para iniciar os preparativos para o "BBB22".

"Segunda-feira de folga! Minha última segunda de folga! Durante 14 anos, eu vivi uma rotina diferente da rotina da maioria das pessoas. Trabalhei no domingo, enquanto a maioria descansava, e descansei na segunda enquanto a maioria iniciava mais uma semana de trabalho", destacou na legenda da postagem no Instagram.

"Agora, vivo essa sensação pela última vez. Entro na minha última semana no Fantástico com o coração apertado e cheio de lembranças maravilhosas. Viva a segunda-feira!", encerrou o apresentador. Nos comentários, internautas se dividiram entre lamentar a ausência do jornalista no "Fantástico" e celebrar sua contratação para o reality show. "Sentirei sua falta aos domingos", escreveu um seguidor. "Você vai brilhar no BBB, foi a melhor escolha que fizeram", afirmou outra admiradora.

Tadeu Schmidt estreia no comando da próxima edição do "Big Brother Brasil" no dia 17 de janeiro, substituindo Tiago Leifert, que anunciou sua saída da TV Globo em setembro deste ano.