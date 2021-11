Enrique Rocha e Christopher Von Uckermann - Reprodução Internet

Enrique Rocha e Christopher Von UckermannReprodução Internet

Publicado 08/11/2021 15:23





Com passagens em diversas produções mexicanas, Enrique Rocha, aos 81 anos, morreu no último domingo (7). Carinhosamente apelidado de Rochón, o ator não teve a causa da morte divulgada.

fotogaleria

Na novela Rebelde, sucesso no Brasil e no mundo, Enrique deu vida ao Leon Bustamante, o político corrupto pai de Diego. Seu trabalho nas telinhas iniciou em 1965, na novela "La Mentira". A trama foi responsável por tornar Henrique conhecido no cenário artístico.

Além disso, um dos últimos trabalhos do ator foi "Amores Verdadeiros", em 2010, mesmo ano de exibição no SBT. Na história, Henrique interpretava o vilão Aníbal Balvanera.

Christopher Uckerman, Anahí e Dulce Maria lamentaram a morte de Henrique nas redes sociais.



Recuerdo nuestras buenas pláticas antes de entrar a escena.

Que esa energía tan agradable siga por los cielos

Gracias amigo ️️️ pic.twitter.com/3Q7rnCHz96 Siempre fuiste una gran persona con un gran ️. Recuerdo tu amabilidad y tu gran sentido del humor con todas las personas.Recuerdo nuestras buenas pláticas antes de entrar a escena.Que esa energía tan agradable siga por los cielosGracias amigo ️️️ #Enriquerocha November 8, 2021

"Você sempre foi uma ótima pessoa com um ótimo coração. Lembro-me da sua gentileza e grande senso de humor com todas as pessoas. Lembro-me de nossas boas conversas antes de entrar em cena. Que essa energia agradável continue nos céus. Obrigado amigo", escreveu Christopher, que interpretava Diego em Rebelde.

"Que sorte ter conhecido você... Adeus, querido Rochon", escreveu Anahí.

Hasta siempre querido Rochon siempre recordaré nuestras pláticas intensas , tus consejos e historias que siempre tenían sabiduría y humor y tu “wiskol “ te queremos y siempre te recordaremos ️ un abrazo hasta el cielo pic.twitter.com/RqDwymjecu November 8, 2021

"Até para sempre querido Rochón. Eu sempre vou me lembrar de nossas conversas intensas, seus conselhos e histórias que sempre tiveram sabedoria e humor e seu “wiskol”. Nós te amamos e sempre vamos lembrar de você. Um abraço ao céu", escreveu Dulce, que fazia par romântico com Christopher.

Sua colega de elenco, a atriz Erika Buenfil, também prestou homenagem em seu perfil no Instagram."Te levo em meu coração. #DescanseEmPaz".