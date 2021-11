Wagner Moura - Reprodução

Wagner MouraReprodução

Publicado 08/11/2021 17:27

Rio - O próximo "Papo de Segunda" será especial, e contará com a participação de Wagner Moura. No programa, que vai ao ar ao vivo hoje, dia 8 de novembro, às 22h30, no GNT, o artista fala sobre a complexidade de Marighella, personagem protagonista do filme dirigido por ele, e sobre a percepção das pessoas de estarem do lado certo da história.

Mariguella é, para alguns, um guerrilheiro em busca de justiça social, e, para outros, um agente de ditaduras comunistas. Com Fábio Porchat, Chico Bosco, João Vicente de Castro e Emicida, o convidado pondera se existem personagens totalmente heróis ou vilões, e como isso se reflete em nosso cotidiano.



Na sequência, o Papo debate sobre pertencimento geográfico e emocional. Wagner, um ator soteropolitano, e os debatedores compartilham quais lados deles gostariam de exorcizar, e onde está o axé de cada um. No quadro "Papito de Segunda", Supla responde perguntas sobre o mundo e questionamentos engraçados sobre a vida. E, para encerrar o programa, os apresentadores e o convidado batem um papo sobre adolescência, como eles eram nessa etapa da vida, e o que gostariam de resgatar dessa fase.