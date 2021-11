Lilian Ribeiro anuncia ao vivo que está com câncer - Reprodução

Lilian Ribeiro anuncia ao vivo que está com câncerReprodução

Publicado 09/11/2021 07:26 | Atualizado 09/11/2021 07:48

Rio - Lilian Ribeiro, da Globonews, contou ao vivo durante o "Em Pauta" que está com câncer de mama. A jornalista estava afastada do trabalho e voltou nesta segunda-feira usando um lenço na cabeça. Assim que o programa começou, Lilian deu a informação sobre seu disgnóstico. Ela disse que "não é fácil", mas que "seguimos em frente".

fotogaleria

"Você deve ter reparado que eu estou com um visual um pouquinho diferente e eu quero muito dividir com você o motivo. No dia 1º de outubro eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil. Estou me tratando, me cuidando. Comecei a fazer quimioterapia e estou me saindo bem, segundo os médicos. Algumas reações são um pouco chatas, mas seguimos em frente. Como boa parte das pessoas que fazem a quimioterapia, perdi os meus cabelos", disse Lilian, que explicou que voltar ao trabalho foi uma orientação dos médicos.

Ela também falou sobre o lenço e pediu que os telespectadores não como uma lembrança do fato de que ela está doente, mas de que está se tratando. "Neste processo a caminho da cura, eu vou aparecer assim na tela da GloboNews. Queria muito que esse lenço fosse uma lembrança do fato que estou fazendo o melhor por mim, e isso inclui estar aqui. Inclusive com a orientação dos meus médicos, que destacaram que estar aqui trabalhando também me ajuda".

A jornalista contou que procurou um pastor ao saber da notícia. "Ele disse que foi visitar uma vez uma mulher que estava em um estado muito crítico. Era uma pessoa que estava sorrindo, em paz. Ele perguntou se a pessoa estava bem mesmo. Ela respondeu: 'Pastor, eu tenho um câncer. Mas o câncer nunca me teve'. Esse é um jeito bonito de viver quantos dias tivermos nessa vida tão doida. Dores todos nós temos e sempre teremos. Mas que essas nunca nos tenham".

Lilian Ribeiro recebeu o carinho de colegas como Flávia Oliveira, Gerson Camarotti, Sandra Coutinho, Mônica Waldvoguel, Demétrio Magnoli e André Trigueiro.