Simulação de jogos de ’Round 6’ levam crianças para o hospital - Reprodução

Simulação de jogos de ’Round 6’ levam crianças para o hospitalReprodução

Publicado 09/11/2021 13:11 | Atualizado 09/11/2021 13:17

Rio - Os fãs da série sul-coreana "Round 6", da Netflix, já podem comemorar. Hwang Dong-hyuk, criador da produção, afirmou em entrevista ao site "AP Entertainment" que a trama vai ganhar uma segunda temporada.

fotogaleria

"Temos tido muita pressão, muitos pedidos e muito amor para uma segunda temporada. É quase como se não tivéssemos escolha! Mas vou dizer que, de fato, teremos uma segunda temporada. Está na minha cabeça agora, atualmente estou no processo de planejamento", disse.

O K-drama "Round 6", que no resto do mundo ficou conhecido como "Squid Game" ou "O Jogo da Lula", em tradução informal, superou todas as expectativas e se tornou a série mais assistida da história da Netflix, sendo acompanhada por mais de 111 milhões de assinantes da plataforma. Anteriormente, o posto de série mais assistida era da americana "Bridgerton", de Shonda Rhimes, inspirada nos livros da autora Julia Quinn, que foi assistida por mais de 82 milhões de contas.