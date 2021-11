Arcrebiano, o Bil - Reprodução

Publicado 09/11/2021 13:48 | Atualizado 09/11/2021 16:01

Rio - Bil Araújo, que está confinado em "A Fazenda 13", da Record, elogiou a cantora Marília Mendonça nesta terça-feira. Como está em confinamento, ele ainda não sabe que a cantora morreu na última sexta-feira, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. "Ela é uma mulher f*da, gente boa demais, brincalhona para caramba", disse Bil nesta terça em conversa com o sertanejo Tiago, da dupla com Hugo.

Antes da fama, Bil já trabalhou como segurança de Marília Mendonça. A equipe do peão chegou a publicar uma nota de pesar na ocasião da morte da cantora. "Nós equipe do Bil Araújo prestamos as nossas condolências aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça. Para quem não sabe, o Bil, antes da fama, foi segurança da cantora e se tornou um amigo pessoal até os dias de hoje e com certeza ficará muito abalado quando receber a notícia. Nossos sentimentos também aos familiares das outras quatro vítimas do acidente", dizia o comunicado.