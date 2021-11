Rico Melquíades e Arthur Picoli - Reprodução/Twitter

Rico Melquíades e Arthur Picoli

Publicado 09/11/2021 14:48 | Atualizado 09/11/2021 15:00

Rico Melquíades fez um pedido inusitado para Bil Araújo, na manhã desta terça-feira (9), em "A Fazenda 13" . Durante uma conversa na sede, o humorista pediu para o ex-BBB lhe apresentar Arthur Picoli quando acabar o confinamento.

Durante um papo sobre o "BBB" com Bil, Tiago e MC Gui, Rico Melquíades revelou interesse sexual em Picoli, ex-affair de Carla Diaz. "Me apresenta o Arthur? Quero sentar no Arthur.Será que você consegue?", perguntou Rico. "Apresento, ele é gente boa. É da minha assessoria. Quer conversar com ele?", disse Bil Araujo. "Não, eu quero sentar", completou Bil.

Logo depois da declaração de Rico, a Record TV cortou o sinal do PlayPlus, que transmite "A Fazenda" 24 horas por dia. Antes, os peões relembraram nomes de participantes do "BBB 21" que foram cogitados para "A Fazenda 13". O cantor Rodolffo e Caio Afiune foram lembrados por MC Gui.

Na madrugada, Rico divertiu os peões ao revelar um medo em uma noite quente com o crush. Para Tiago Piquilo e Valentina Francavilla, o alagoano declarou que teme flatulências, ou seja, soltar pum na frente do affair.

"Sabe uma coisa que fico morrendo de medo? De peidar de madrugada porque a gente peida, às vezes, dormindo. Meu Deus, eu fico meio assim. É a pior coisa você dormir com o paquera. Não é, não? Porque você dorme, acorda e fala 'meu Deus, eu não posso peidar de madrugada'", entrgou Rico Melquiades.

