Humorista citou polêmica entre Dayane e Nego do Borel - Reprodução/Playplus

Humorista citou polêmica entre Dayane e Nego do Borel Reprodução/Playplus

Publicado 09/11/2021 17:20

Rio - Os nomes de Rico Melquiades, Dayane Mello e Nego do Borel foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter, nesta terça-feira (9), após o humorista sugerir que a modelo teve relação sexual com o cantor, expulso de "A Fazenda 13" ao ser acusado de assédio e estupro de vulnerável.



fotogaleria Em uma conversa com Marina Ferrari e Mileide Mihaile, Rico comentou que Dayane e Nego transaram no confinamento. "É porque a Day nunca abriu, mas eu tenho certeza que ele fizeram [sexo]. Porque da vez que ele levou a camisinha pra lá, ele levou com a intenção.", iniciou Rico fazendo um gesto com a mão.

Marina tentou aconselhar o alagoano a não afirmar algo que ele não tem certeza. "Ela [Day] disse aqui outro dia que não. Está gravado. Você se queima aqui. Melhor não falar nada. Nem que sim e nem que não", alertou Marina.

Porém, Rico continuou a conversa. "Amiga, você sabe como ela é. Ela diz que não fez e fez. Eu não sei disso. Na primeira vez, para que ele levou camisinha? Com certeza teve alguma paquera", disse Rico e, logo após, a câmera foi cortada.

Na tarde desta terça-feira (9), a equipe de Rico Melquiades emitiu nota oficial sobre o assunto. "Fica óbvio que Rico não culpou a peoa pela expulsão ou desacredita se aconteceu algo, até porque a produção nunca esclareceu o que de fato aconteceu. Rico apenas questiona a veracidade das palavras da peoa de modo geral", disse em nota. A equipe de Dayane não se manifestou sobre o ocorrido.