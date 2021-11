Cenas do documentário Confisco, da HBO Max - Reprodução

Publicado 09/11/2021 22:00

Rio - A HBO Max apresenta o trailer de 'Confisco', documentário coproduzido com a Boutique Filmes, escrito e dirigido por Felipe Tomazelli e Ricardo Martensen, que estreia amanhã, 9 de novembro, na HBO e na plataforma de streaming.

A partir de relatos intimistas da ex-ministra da Economia Zélia Cardoso de Melo e de uma família do interior paulista, a produção relembra as consequências do Plano Collor, que no início de 1990 bloqueou as reservas bancárias da população brasileira, numa tentativa de conter a inflação que ultrapassava a marca dos 80% ao mês.Além desses dois personagens centrais, a história também é contada do ponto de vista de figuras que exerciam papéis marcantes na época: a jornalista econômica Lillian Witte Fibe, o sindicalista Vicentinho, os economistas Gustavo Loyola e Luiz Gonzaga Belluzzo, o advogado Josué Rios e o sociólogo Brasilio Sallum Jr.