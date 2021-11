Cauã Reymond em 'Um Lugar ao Sol' - Reprodução/Globo

Cauã Reymond em 'Um Lugar ao Sol'Reprodução/Globo

Publicado 10/11/2021 08:48 | Atualizado 10/11/2021 09:20

Rio - Uma cena do segundo capítulo da novela "Um Lugar ao Sol" bombou na web nesta terça-feira: o nude enviado por Renato, personagem de Cauã Reymond, para Bárbara (Alinne Moraes). Os internautas ficaram alvoroçados pelo físico do ator, que interpreta gêmeos separados ao nascer.

fotogaleria

Durante a exibição da trama das 9, a novela ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twiiter enquanto o do ator apareceu em quarto. Isso porque Cauã apareceu deitado gravando um nude, mas a câmera mostrou do umbigo para cima. Em outro momento, ele apareceu de cueca branca e os seguidores comentaram o físico do galã.

Na web, um internauta brincou ao falar que desejaria receber o nude. "E eu só queria o nude do Cauã", disparou. "Cauã Reymond, me manda esse nude pelo amor de Deus", brincou outra pessoa. "Eu esperando o nude do Cauã chegar no meu celular", disse um terceiro.