André Marques substitui Tiago Leifert no ’The Voice Brasil’Reprodução

Publicado 10/11/2021 08:35

Rio - André Marques assumiu, no episódio desta terça-feira, o comando do "The Voice Brasil". O apresentador mandou um recado para Tiago Leifert, que precisou deixar a atração por conta de problemas pessoais.

"É com muita honra, amor e gratidão que eu vou estar aqui com vocês a partir de hoje no 'The Voice Brasil'. Em nome de toda a equipe, eu quero mandar um beijo com muito carinho e muita admiração ao nosso amado Titi", disse André Marques no início do programa.

A atração foi gravada há semanas, mas antes da exibição, André homenageou a cantora Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, na última sexta-feira.

"A família não poderia deixar de prestar uma homenagem a esta grande artista que nos deixou precocemente. Ela alegrou e emocionou os brasileiros com suas composições e voz, sempre exaltando a força e a independência da mulher. Sua obra permanece nos nossos corações seguirá sempre presente em nossos programas".