Dayane Mello, Sthe Matos, Gui Araújo e Tiago PiquiloReprodução/Record

Publicado 10/11/2021 09:35 | Atualizado 10/11/2021 09:43

São Paulo - Nesta terça-feira, aconteceu a formação de mais uma formação de roça em "A Fazenda 13" e a dinâmica foi marcada pelos ânimos aflorados dos peões. Logo de início, Marina Ferrari, que ganhou a última prova do fazendeiro, indicou Dayane Mello para a berlinda. "Ah, eu já esperava esse voto da Marina. Obviamente, como disse, não sou feita para todo mundo. Quando ela vê eu falando, eu tô sempre, realmente, falando de pessoas e jogo já que a gente está aqui para isso", disse a modelo.

Dayane ainda alfinetou Marina, ressaltando seu estilo seguro de jogo. "Eu não sou igual a ela. O fato de por dois meses ela sempre votar na mesma pessoa para não desagradar ninguém e continuar no jogo. Acho que ela tá fazendo isso comigo e vai continuar se eu voltar até o final porque esse é o jogo dela. O jogo dela é simplesmente ficar em silêncio, votar na mesma pessoa, não se posicionar. Pra mim, o jogo dela é transparente e não fede e nem cheira. É irrelevante tudo que vem dela", pontuou a peoa.

Rico Melquiades, que ganhou a prova de fogo, ficou com o poder da chama amarela e entregou a vermelha para Aline Mineiro. Com seu poder, ele ficou imune e ainda imunizou Mileide Mihaile dos votos da sede. Já Aline tinha duas opções: ganhar R$ 5 e manter o resta um normalmente ou ganhar R$ 10 e indicar o quarto roceiro da semana. Após pensar um pouco, a ex-Panicat resolveu não se indispor com ninguém e deixar o resta um acontecer.

A decisão não agradou ao público, nem seu aliado, Rico Melquiades. "Eu burrei muito. Aline, mais vez, sabonetou", disse o influenciador. Aline também não deixou de retrucar. "Engraçado que você falou que a Dayane é movida pelo ódio e eu sou movida, então, pelo coração", afirmou ela. Rico não deixou passar e alfinetou: "Pelo sabonete", dando a entender que Mineiro não quis jogar de propósito.

Em seguimento, Adriane Galisteu deu início à votação da casa. Dentre todos os peões de "A Fazenda 13", Sthe Matos foi a mais votada. Ao todo, foram 6 votos na influenciadora. O resultado fez a moça garantir uma vaga na berlinda e, como manda a tradição, ela teve que puxar alguém da baia para roça. Nessa, Sthe escolheu Tiago Piquilo. "Os outros que estão ali são meus amigos", justificou ela.

O terceiro roceiro da semana foi Gui Araújo, vítima do resta um. Como sempre, o último "emparedado" pôde vetar alguém da prova do fazendeiro. Nessa, o ex-MTV escolheu Tiago, mandado-o direto para o voto popular. Nesta quarta-feira (10), Gui, Sthe e Dayane disputam o chapéu de fazendeiro. Quem vencer a dinâmica, além de escapar da eliminação, garante imunidade por uma semana. "A Fazenda 13", reality da Record, vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 22h45. A apresentação fica a cargo de Adriane Galisteu.