À esq., José Alfredo (Alexandre Nero) e Maria Marta (Lilia Cabral); acima, ele com Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa); Cristina (Leandra Leal) e Cora (Marjorie Estiano) em ImpérioGlobo/Alex Carvalho

Publicado 10/11/2021 13:45

Rio - E, mais uma vez, a história do comendador José Alfredo Medeiros chegou ao fim. Na última sexta-feira, foi ao ar o último da capítulo da reprise de 'Império', na Globo, e o protagonista da trama Alexandre Nero foi às redes sociais agradecer pelo carinho do público. Ao falar sobre o sucesso da reprise, Nero chegou a mencionar a infeliz coincidência do último capítulo ir ao ar no dia da morte de Marília Mendonça.

"Na sexta feira foi ao ar a reprise do último capítulo de #Império, mas infelizmente uma tragédia da vida real nos atravessou. Uma artista gigantesca nos deixou e o país ficou sem chão. Não tinha espaço pra mais nada. Mas tenho recebido tantas e tantas mensagens avassaladoras de carinho e delicadeza em relação ao danado do Comendador que seria paradoxal do que acredito, e da própria artista, não agradecer a cada uma dessas surpreendentes declarações de afago em meu inbox e nas marcações pelas redes. Vim aqui rapidamente apenas para que não seja uma folha em branco e, já que é aqui, nas redes, que temos registrados nossos traços públicos, relembrar a equipe brilhante que nos acompanhou por todo aquele processo, meus colegas de elenco que se transformaram em amores da minha vida afora e especialmente essas gentis e delicadas mensagens que tenho recebido diariamente há meses e meses num momento tão sombrio e raro de gestos públicos assim. Não esperava que a reprise redescobrisse esses lugares. OBRIGADO", disse Nero na legenda da foto publicada no Instagram, aproveitando para desejar boa sorte aos colegas de trabalho de 'Um Lugar Ao Sol' que, desde segunda-feira começou a ocupar a faixa das 21h.

"E agora é a hora de desejar toda a sorte do mundo aos meus colegas e amigos que vem com as boas novas. Que tenhamos todos um lindo LUGAR AO SOL para nos divertir e emocionar. E claro, #nostemposdoimperador, Tonico Rocha tem aprontado coisas terríveis por lá. Venham nos visitar. Viva as novas produções", completou o ator, que está no ar na novela das 18h, com um terrível vilão.

