Publicado 10/11/2021 19:13

Rio - A ex-bailarina do Faustão Erika Schneider, que participou de "A Fazenda 13", revelou que perdeu 4 kg durante o confinamento do reality rural da Record TV e saiu com o psicológico abalado.



fotogaleria Erika viveu em conflito com alguns participantes do reality, principalmente depois de ter conquistado o chapéu de fazendeira. Bil Araújo, Erasmo Viana e MC Gui foram alguns desafetos da ex-peoa. Para ela, os ataques contribuíram para a perda de peso.

"Entrei com 64 kg e sai com 60 em um mês de programa. Fiquei com o psicológico abalado. Como todos sabem, fui muito atacada. Poderia engordar ou emagrecer. Como minha tendência é perder peso, acabei emagrecendo", contou a modelo.

Sem recuperar as medidas, Schneider planeja um retorno à dieta. "Ainda não consegui. Mas vou entrar em uma dieta para ganhar peso. Só que isso não me causa preocupação. O importante é estar saudável", completou.

A ex-bailarina do Faustão pretende voltar à TV em breve, mas, desta vez, como repórter ou apresentadora.