Solange Gomes em 'A Fazenda 13'Reprodução/Record

Publicado 11/11/2021 09:30 | Atualizado 11/11/2021 09:38

São Paulo - Stephanie Gomes, filha da peoa e ex-banheira do Gugu, Solange Gomes, contou como é a vida ao lado da mãe. Ela contou para a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, que Solange é ainda mais barraqueira fora de 'A Fazenda', porque vive esquecendo de tomar os remédios controlados.

“A minha mãe dentro de 'A Fazenda 13' está sendo exatamente como ela é em casa. Aliás, eu já tinha alertado sobre o que iria incomodar os outros famosos. Eu disse: ‘Mãe, vão pegar no seu pé por causa de louça e limpeza. A senhora não gosta de cozinhar e eles vão implicar com você’", contou.

"Na verdade, posso dizer que a minha mãe é ainda pior do lado de fora do reality show, sabia? Ela é ainda mais barraqueira! Minha mãe tem problemas de ansiedade e toma remédios controlados. Aqui em casa ela vive esquecendo de tomar e surta de verdade”, disse.

Stephanie relembrou de quando a mãe a defendeu em uma confusão na escola. “Ela partiu pra cima da mãe de uma colega porque esta senhora havia gritado comigo. Lembro que derrubei o lanche de uma amiga sem querer e a mãe dessa menina veio brigar comigo. Ah, preciso nem falar que quando dona Solange descobriu isso ficou doida, né?”, disse.

Para a filha, a ex-banheira do Gugu foi um acerto no reality. “Estamos muito satisfeitos com o jogo da minha mãe. Ela fez as malas e foi lá ser quem ela é. Solange não tem medo de ser votada e não se esconde, sabe? Estou odiando ver que ela virou alvo na votação porque é mais fácil indicá-la do que se comprometer com os outros”, disse Stephanie. Ela também comentou que está amando ver a aproximação dela e de Rico Melquíades e que sempre quis vê-los juntos jogando fogo no feno em 'A Fazenda'.