Cauã Reymond interpreta os gêmeos Christian e Renato em 'Um Lugar Ao Sol' - Foto: reprodução

Cauã Reymond interpreta os gêmeos Christian e Renato em 'Um Lugar Ao Sol'Foto: reprodução

Publicado 16/11/2021 09:00

Rio - Após seis anos longe das novelas, o ator Cauã Reymond retorna às telinhas na pele dos irmãos Christian e Renato, de "Um Lugar Ao Sol", da TV Globo. Na primeira fase da trama escrita por Lícia Manzo, o ator assume novamente o desafio de interpretar gêmeos, como aconteceu na minissérie "Dois Irmãos", mas a história ganha um terceiro personagem quando um dos rapazes assume o lugar do outro, que morre de forma violenta.

fotogaleria

Na primeira novela das 21h inédita desde o início da pandemia, o artista contracena com grandes nomes da TV como Alinne Moraes, Marieta Severo e Andréia Horta. Além disso, Cauã ainda trabalhou com seu irmão mais novo, Pável Reymond, para dar vida aos gêmeos que são separados na infância. Enquanto Christian cresceu em um abrigo de Goiânia e viveu uma vida simples, Christofer ganha o nome de Renato quando é adotado por uma família rica do Rio de Janeiro. O ator revela que este é um dos trabalhos mais difíceis de sua carreira.

“Foram quase seis anos sem fazer novela. Eu estava inseguro, sabia que tinha um desafio enorme, mas não consegui imaginar o tamanho. Esse é o trabalho mais difícil que eu já fiz em termos de complexidade e volume de trabalho. Então, eu me preparei bastante. Comecei a trabalhar o personagem três meses antes do início das gravações no ano retrasado", relata. "O Maurício [Farias, diretor] e a Lícia me prepararam com reportagens, filmes, a gente fez leituras. Era meu desejo entregar um trabalho assim depois de tanto tempo longe das novelas", acrescenta o ator.

Irmãos na vida real

Sobre a parceria com o irmão, que atuou como seu dublê no set de filmagens, o galã revela que cumpriu um desejo de sua mãe, Denise, que morreu em 2019, vítima de um câncer. "Minha mãe morreu há um ano e meio, e uma coisa que ela falou no leito de morte foi para que a gente continuasse unido para sempre. De alguma forma, ‘Um Lugar ao Sol’ nos trouxe esse lugar sincero", conta.

O artista ainda revela que a ideia de convidar Pável para as gravações da novela foi de Alinne Moraes, com quem Cauã foi casado por três anos, entre 2002 e 2005. "Lembro de quando estava estudando com a Alinne e com a coach na preparação pra começar a gravar. Em um dos intervalos, a Alinne perguntou quem seria o dublê e eu não sabia. E ela falou: 'por que não é o seu irmão?'. Fiquei com aquilo revirando dentro de mim. Encontrei com o Maurício e comentei de forma despretensiosa. Como não foi uma ideia minha, achei interessante isso vir de uma colega de trabalho que conhecia meu irmão, pois fomos casados por três anos. Ela teve uma intuição."

Mas Pável não ficará apenas nos bastidores da novela. Segundo o diretor artístico Maurício Farias, o jovem, formado em medicina veterinária, também terá algumas participações especiais na trama. "Ele tinha alguma experiência amadora, mas foi incrível. A gente colocou ele em uma verdadeira roubada, entrou em um lugar de trabalho com muita pressão", afirma.



Drama familiar

Ao contracenar com irmão, Cauã descobriu que tem mais relação com a história de Christian e Renato do que imaginava. Durante a produção da primeira novela da Globo a estrear com todos os capítulos finalizados, o ator tomou conhecimento de que sua mãe também foi adotada, como acontece com um dos gêmeos.

"Foi o maior desafio da minha carreira até agora. Foi muito impactante porque um irmão é adotado e o outro não é. A minha mãe foi adotada pela minha avó, mãe solteira. Foi muito contundente pra mim, de certa forma, estar dentro de uma realidade de mais uma história de irmãos da Lícia Manzo. Me trazer pra esse universo, em muitos momentos, foi muito duro pra mim, porque me colocou pra pensar na realidade da minha mãe", desabafa o artista.

Cauã explica o motivo pelo qual se sentiu tão impactado com a trama desenvolvida em "Um Lugal Ao Sol". "Eu descobri isso através do meu irmão conversando sobre a novela. Minha mãe foi entregue de mão em mão até chegar na minha avó. A trajetória de um dos irmãos me fez lembrar a trajetória da minha mãe. Foi muito forte", confessa.

*Josué Santos é estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa