Gui Araújo e Luísa SonzaReprodução/Playplus/Instagram

Publicado 11/11/2021 17:23

Rio - Gui Araújo surpreendeu o público de "A Fazenda 13", nesta quinta-feira (11), com uma declaração sobre Luísa Sonza. Em conversa com Valentina Francavilla e Aline Mineiro, o ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV, disse que corre o risco de se apaixonar pela cantora de 23 anos se tiver a oportunidade de encontrar com a loira pessoalmente.

"Tem algumas pessoas que eu não quero nem conhecer", disparou o apresentador. "A Luísa Sonza é uma delas. Não quero nem conhecer ela, porque...", começou o ex-MTV, quando Aline completou: "Você vai se apaixonar".

Em seguida, Valentina questionou o peão: "Mas Gui, e se, por exemplo, você conhece a Luísa, fica com a Luísa e não 'encaixa' nada?". Então, o ex-affair de Anitta contou o que mais lhe chama a atenção em interesses amorosos. "É que eu vejo tanto os trejeitos... Eu não me apaixono pelo físico", afirmou Gui. "É por alguns detalhes", complementou a ex-assistente de palco. "É! Pelo jeitinho, as coisas que fala, as coisas que gosta", concordou o peão.