Douglas Souza e Pabllo Vittar - Reprodução

Douglas Souza e Pabllo VittarReprodução

Publicado 11/11/2021 18:12

Rio - “Zap Zum” virou hit durante as Olimpíadas de Tóquio graças à admiração de um dos jogadores da seleção masculina de vôlei – um verdadeiro fenômeno na internet – a uma das cantoras mais populares do Brasil. Nesta quinta-feira, dia 11, Pabllo Vittar e Douglas Souza participam do ‘Conversa com Bial’ e falam, no programa, sobre a relação esporte-música, carreira e redes sociais.