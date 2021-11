André Marques substitui Tiago Leifert no The Voice Brasil - Reprodução

Publicado 11/11/2021 19:31

Rio - A segunda fase do ‘The Voice Brasil’ começou nesta semana trazendo ao programa as primeiras alterações nos grupos e eliminações de participantes. Ainda em andamento, o ‘Tira-teima’ segue no ar na TV Globo em mais dois episódios, desta vez, em dias diferentes dos habituais, em virtude dos jogos eliminatórios do Brasil para a Copa do Mundo de 2022, que serão exibidos na próxima quinta e terça-feira (11 e 16/11). Por isso, o segundo dia da fase vai ao ar, excepcionalmente, nesta sexta, dia 12. Já o terceiro e último dia de ‘Tira-teima’ será exibido na segunda-feira, dia 15.