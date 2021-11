Tiago Piquilo foi o eliminado desta quinta-feira em ’A Fazenda’. Resultado deixou telespectadores desconfiados de manipulação - Reprodução

Publicado 12/11/2021 07:45

São Paulo - Tiago Piquilo se tornou o oitavo eliminado de "A Fazenda 13" na noite desta quinta-feira. O cantor disputava uma vaga no programa com Dayane Mello, que recebeu 33,07% dos votos para ficar, e Sthefane Matos, que conseguiu 40,06%. Tiago ficou, então, com a menor porcentagem dos votos, 26,87%, o que o tirou da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Apesar de a eliminação de Tiago ter deixado alguns fãs do satisfeitos, ela confundiu parte do público do reality, que suspeitou de manipulação da produção na votação. O motivo desta suposição é que algumas enquetes prévias apontavam Sthefane como eliminada da semana. A saída de Tiago, por sua vez, deixou muita gente confusa, já que o resultado esperado era outro. Nas redes sociais, muitos comentaram sobre o assunto, incluindo Monique Evans, ex-participante do programa.

Independente das enquetes prévias, prevaleceu o resultado oficial. Vale lembrar que Tiago Piquilo caiu na roça após ser puxado da baia por Sthefane Matos, que recebeu a maioria dos votos da sede após uma estratégia de Rico Melquiades, que imunizou a si mesmo e Mileide Mihaile para que grande parte dos votos se concentrasse na baiana. Já Dayane Mello foi indicada à eliminação por indicação da fazendeira, Marina Ferrari.

Durante sua passagem por "A Fazenda 13", o sertanejo evitou se indispor com seus colegas, se envolver em polêmicas e procurou manter o equilíbrio em todas as situações de pressão, postura que não agradou o público que aguardava ansiosamente qualquer sinal de "faísca" ou "fogo no feno". O reality rural vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 22h45. A apresentação, como sempre, fica a cargo de Adriane Galisteu.

Acho q rolou uma Carellada!!! Day tava perdendo em todas as enquetes —Monique Evans (@moniquevansreal) November 12, 2021

nao faz sentido o tiago ficar contra a erika e sair pra sthe, essa fazenda ta toda bugada — nath (@carpeackles) November 12, 2021

Gente eu sou uma pessoa que aceita o resultado e pronto! Mas tá na cara que foi manipulação, o Tiago tava na frente em todas as redes sociais, era impossível ele sair! #AFazenda #EliminaçãoAFazenda — SAMUEL (@eusamuelabreu) November 12, 2021

