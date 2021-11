Tânia Mara e Tiago Piquilo: cantora não segue mais o sertanejo - Reprodução

Publicado 12/11/2021 08:02

Rio - O cantor Tiago Piquilo foi o oitavo eliminado de "A Fazenda" na noite desta quinta-feira. Em entrevista à "Cabine de Descompressão", Tiago se mostrou feliz ao descobrir que o seu número de seguidores nas redes sociais dobrou com a participação no reality show. O sertanejo, no entanto, também descobriu que a cantora Tânia Mara, com tinha um affair, parou de segui-lo. Ele não demonstrou surpresa e afirmou que não é a primeira vez que isso acontece.

"Sério? Ah, mas deixou, já seguiu várias vezes. Pode ser um sinal... Cara, quando eu entrei aqui, na verdade, eu deixei muito exposto isso numa conversa ou outra que esse assunto, pra mim, sempre foi uma incógnita. Na verdade, eu e a Tânia não estávamos namorando", afirmou o cantor.

Ele revelou que ainda estava "conhecendo" Tânia Mara quando aceitou participar do reality show e disse não saber qual será seu futuro com a artista. "A gente estava se aproximando, se conhecendo mais, mas também no dia de eu vir pra cá a gente teve uma indiferença que foi muito desconfortável. Então, pra mim, entrei aqui também naquela incerteza do que poderia acontecer... Pra mim, sempre foi uma dúvida também isso. Nós não tínhamos um relacionamento assumido aos olhos das pessoas. Ficou essa situação pra resolver depois".

Lucas Selfie, então, opinou que a cantora não gostou das conversas de Tiago com Aline Mineiro. "Acho que teve algumas conversas suas com a Aline que ela pode não ter curtido", disse. "Ah, não brinca, velho", lamentou Tiago.

Nas redes sociais, Tânia Mara não está mais seguindo Tiago. No entanto, ela usou os Stories para pedir votos para que ele continuasse no reality show.