Henry Zaga e Giulia Be estrelam novo filme da NetflixNat Odenbreit/ Netflix

Publicado 12/11/2021 11:27

Rio - Viver um grande amor vale a pena, pelo tempo que for. Essa é a mensagem principal do novo filme nacional de drama romântico da Netflix, Depois do Universo, que inicia as gravações este mês, em São Paulo. Estrelada por Henry Zaga, ator brasileiro conhecido por seus papéis em Teen Wolf e 13 Reasons Why, e Giulia Be, cantora e multi-instrumentista indicada ao Grammy Latino 2021 como Melhor Nova Artista, a produção é escrita e dirigida por Diego Freitas, e a previsão é que entre no serviço no próximo ano.