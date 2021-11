Fiuk homenageia Harry Styles no Show dos Famosos - Reprodução/Globo/Twitter

Fiuk homenageia Harry Styles no Show dos FamososReprodução/Globo/Twitter

Publicado 12/11/2021 22:00

Rio - Começa uma nova fase do “Show dos Famosos”, no 'Domingão com Huck'. Neste domingo, dia 14, Luciano Huck comanda uma nova rodada de apresentações do grupo B, com Thiago Arancam, Wanessa Camargo e Vitor Kley, desta vez, valendo a permanência na competição. Com olhos e ouvidos atentos, os jurados Boninho, Claudia Raia e Preta Gil avaliam as três performances e, ao final, aquele que acumular a menor pontuação é eliminado.