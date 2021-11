Wagner Moura estreia na direção de cinema com Marighella - Ariela Bueno

Wagner Moura estreia na direção de cinema com MarighellaAriela Bueno

Publicado 12/11/2021 21:00

Rio - ‘Marighella’ finalmente estreou. Após inúmeros adiamentos, o filme chega às telonas em uma data e mês simbólicos. Em 04 de novembro, a morte do político completou 52 anos, além do período marcar o mês da Consciência Negra. O longa também traz a estreia de Wagner Moura como diretor. Em uma entrevista à jornalista Renata Boldrini, ele revelou como interpretar o icônico Capitão Nascimento, em ‘Tropa de Elite’, se tornou um aprendizado para o debute na direção de ‘Marighella’.

fotogaleria

Moura contou que sua ideia na concepção do filme é que ele fosse popular, independentemente das questões que abordasse. "Eu acho que aprendi muito com o Tropa (de Elite), com o José Padilha (diretor). Que é possível fazer um filme político e ele ser popular, mas sem abrir mão da linguagem e potência cinematográficas. São coisas que nunca foram incompatíveis para mim".Outra característica prezada por ele em seu primeiro longa foi uma preferência pessoal. O ator contou ser fascinado por relatos de resistência e queria apresentar esse homem sob outro olhar. "As revoltas populares são contadas, sempre, sob o ponto de vista do dominador. Marighella, por exemplo, teve sua história apagada pela narrativa oficial brasileira. Meu primeiro intuito era fazer um filme que devolvesse, ao imaginário popular brasileiro, a figura desse homem importante na nossa história", explica Wagner.