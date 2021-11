Cenas do filme Detetive Madeinusa - Stella Carvalho

Cenas do filme Detetive MadeinusaStella Carvalho

Publicado 12/11/2021 20:30

Rio - O Prime Video lançou nesta sexta-feira, 12 de novembro, o novo filme exclusivo Detetive Madeinusa. A comédia é dirigida por Rodrigo Van Der Put e traz Tirullipa e Whindersson Nunes no elenco. O longa conta ainda com Bruno Montaleone, Gessica Kayane, Rafael Cunha, Aisha Jambo, Luana Tanaka e Antonio Tabet, além de participações especiais de Pabllo Vittar, Alok e Gretchen.

Em Detetive Madeinusa, um novato (Tirullipa) no mundo das investigações bastante atrapalhado é contratado por um lobista bilionário (Whindersson Nunes), para investigar o roubo de um boi premiado. Para desvendar o caso peculiar, o detetive formará uma equipe imbatível com seu assistente Uóston (Bruno Montaleone), a garçonete e vidente Marcela (Gessica Kayane), a atendente da loja de acessórios para detetives Larissa (Aisha Jambo) e a hacker Zuleide (Luana Tanaka). Juntos, eles embarcam em uma divertida investigação.Com roteiro escrito por Leonardo Lanna, Martha Mendonça e Nelito Fernandes, do Sensacionalista, e Vinicius Antunes e Daniel Belmonte, a comédia é uma coprodução da Galeria Distribuidora, Grupo Telefilms e Formata Produções. Daniela Busoli, Leonardo Lessa, Gabriel Gurman, Ricardo Constianovsky e Tomás Darcyl assinam a produção.