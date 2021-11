Mateus Solano e Valentina Herszage em 'Pega Pega' - Reprodução

Publicado 12/11/2021 13:39

Rio - Uma mudança brusca vai tomar conta da tela da Globo na faixa das 19h. Atualmente, na reprise de 'Pega Pega', Mateus Solano e Valentina Herszage vivem Erick e Bebeth, pai e filha da trama. Mas, com a estreia de 'Quanto Mais Vida Melhor', novela que entra na sequência no horário, no próximo dia 22, o público pode se assustar com a nova interação entre os atores.

Na nova novela, Valentina vive Flávia, uma dançarina de pole dance e terá um caso com Guilherme, um médico vivido por Mateus Solano. Apesar do susto para o espectador, Solano e Valentina não têm uma diferença de idade tão grande. A atriz tem 23 anos e Solano, 40.