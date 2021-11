Cena do filme 'Alerta Vermelho', cm Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds - Reprodução

Publicado 12/11/2021 16:58

Rio - A Netflix estreou, nesta sexta-feira, sua nova aposta de ação da plataforma. Com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, o filme 'Alerta Vermelho' mostra a busca de um agente do FBI pela maior ladra de obras de arte do mundo. Muito esperado pelos fãs, o filme já é um dos mais assistidos do dia do catálogo da plataforma de streaming.

Sinopse: Quando a Interpol emite o alerta vermelho - um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo – é hora de o melhor investigador do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson) entrar em cena. A caçada vai colocá-lo no meio de um ousado plano de assalto, forçando-o a se unir ao golpista Nolan Booth (Ryan Reynolds) para capturar a ladra de obras de arte mais procurada do mundo, ‘O Bispo’ (Gal Gadot). Esta grande aventura vai levar o trio ao redor do globo, passando por pistas de dança, uma prisão isolada, pela selva e, o pior de tudo, constantemente um na companhia do outro. O elenco estelar conta ainda com Ritu Arya e Chris Diamantopoulos. Dirigido e escrito por Rawson Marshall Thurber (Central de Inteligência, Arranha-Céu: Coragem sem Limite) e produzido por Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia, da Seven Bucks Productions, por Beau Flynn, da Flynn Picture Co., e pela Thurber's Bad Version, Inc., Alerta Vermelho é um elegante jogo de gato e rato ao redor do globo.