Peoas discutiram durante dinâmica para o ’Hora do Faro’ - Reprodução

Peoas discutiram durante dinâmica para o ’Hora do Faro’Reprodução

Publicado 12/11/2021 18:44

Rio - O clima ficou tenso em "A Fazenda 13", nesta sexta-feira (12), durante as gravações da dinâmica da "Hora do Faro". Aline Mineiro brigou com Dayane Mello depois da modelo negar que criticou o corpo de Marina Ferrari.

fotogaleria

Em um jogo onde os participantes precisavam colocar um peão para cada notícia, Marina Ferrari escalou Dayane para estampar a notícia de “Peão que é campeão na troca de máscaras''. A alagoana relembrou as críticas que a modelo fez sobre seu corpo e Dayane afirmou que era mentira.

"Foram fofocar uma mentira. Tu é uma grande besta, isso que você é. Você é falsa, duas vezes votou no menino para ir embora. Você levanta bandeiras horrorosas, péssimas. Você é uma grande planta", gritou Dayane.

"Mal educada, vai deixar eu falar? Eu não levanto bandeira nenhuma", rebateu Marina. Aline Mineiro, que estava ao lado de Dayane quando a peoa criticou o "corpo musculoso" de Marina, se meteu na conversa e discutiu com a ex-amiga.

"Bate no peito e assume. Você sabe o que você falou de pé no sofá [durante a festa]. Quando você falou que eu era um nada, que parecia um poodle. Mulher de cabelo curto não tem um pingo de sensualidade. Assuma, Dayane. Bata no peito, como mulher, e assuma o que você falou", completou Aline, que também relembrou para Rodrigo Faro as críticas de Dayane ao seu novo visual.

"Parabéns, Aline. Você é incrível. Esse é seu joguinho", encerrou Day.

Mais tarde, na mesma dinâmica, Aline explicou o fim da amizade com Dayane. "Ela passou o tempo todo falando mal de mim pelas costas. Demorei para acordar e me afastar", declarou.