Rico levantou a voz durante a discussão com a modelo Reprodução

Publicado 13/11/2021 09:43 | Atualizado 13/11/2021 09:49

A festa desta sexta-feira, 12, agitou a casa da Fazenda 13 e gerou uma discussão acalorada entre Dayane Mello e Rico Melquiades. Durante a ‘Festa Laje’, o humorista prometeu expor comentários da modelo na próxima oportunidade ao vivo e a acusou de racismo. Na casa, os dois participantes contaram versões da confusão.

“Preconceituosa e eu vou falar no ao vivo, viu? Vou falar no ao vivo que você não gosta de mulher musculosa. Quero ver se a edição vai tirar. Não gosta de peles escuras também. Vou falar e tem vídeo que o meu administrador vai pegar você falando pra mim na mesa”, disparou o alagoano.O atrito entre os dois, no entanto, não pôde ser visto na íntegra ao vivo, já que as imagens foram cortadas no PlayPlus, o serviço de streaming da emissora paulista.Após a confusão, a modelo foi para o quarto, onde chorou e conversou com outros participantes. “Não é possível que esse cara estragou até minha festa [...] As pessoas querem se promover, levantar bandeira só para te destruir. Aí me machuca, meu, eu tantos anos demorei para construir tudo o que eu construí para mim, para minha família, aí vem um merda assim só por fama e quer acabar com tudo. Isso me machuca demais”, expôs."Ele quer, você já sabendo o que ele quer, faça exatamente o contrário", aconselhou Solange. Em seguida, MC Gui e Valentina se juntaram à dupla no quarto."E aí? Achei que ia rolar uns murros lá embaixo", brincou MC Gui. "Ô, Gui, bobo para cacet*", disse Solange, rindo. "Ele está preocupado, ele está só zoando", disse Valentina."Está tudo bem, só um pouquinho de humilhação", respondeu Dayane, e Valentina relatou a discussão que também teve com o humorista. "No meio da festa veio querer nossa paz", disse ela, e a modelo contou de sua briga com Rico.“Ele estava quase cuspindo na minha cara. Eu estava sentada no sofá e do nada ele veio. Ele estava me empurrando”, disse. "Sabe como ele brigou com ela? Com a mão para trás. Só para mostrar: 'Eu não estou batendo nela'", afirmou Valentina. "Eu segurei ele uma hora ali, na hora que ele estava indo atrás de você. Bom, não tem o que falar, é esperar terça-feira. Eu faço questão de ir no 'resta um' para vetar ele na prova", disse MC Gui."Eu vou viver um inferno com esse menino aqui dentro", desabafou Dayane. "Eu não acho que ele tem coragem sem álcool, viu? Ele fica grandão com álcool”. Na sequência, Valentina afirmou que o fazendeiro só adotava esse comportamento com mulheres e MC Gui concordou. "Ele não faz isso de peito a peito comigo. Gente, ali é não entregar o que ele quer, afirmou o funkeiro.Mais cedo, enquanto observava a briga entre os dois de longe, Marina Ferrari se aproximou de Arcrebiano e comentou com o peão que Rico teria sido empurrado: “Gente, a Mileide. Acho que ela empurrou ele. Se ele quiser, ele expulsa ela”, disse a participante.