Rodrigo Lombardi surge com rosto machucado - Reprodução Internet

Rodrigo Lombardi surge com rosto machucadoReprodução Internet

Publicado 13/11/2021 14:50

Rio - Rodrigo Lombardi deixou seus seguidores agitados, nesta sexta-feira (12), ao publicar uma foto em que aparece com o rosto maquiado para simular ferimentos. Nos comentários da postagem no Instagram, fãs e amigos voltaram a especular um possível retorno de seu personagem Alex em "Verdades Secretas 2".

fotogaleria

"Verdades Secretas, confirma? Só entre a gente aqui", escreveu o ator Selton Mello. "Alex vem aí", disparou um internauta sobre o empresário que morre na primeira temporada do folhetim de Walcyr Carrasco, após levar um tiro de Angel (Camila Queiroz). "Rodrigo, se não for o Alex eu vou ter um treco e você vai ter que pagar meu psicólogo", brincou outra seguidora. Tatá Werneck também deu um palpite inusitado sobre o que se tratava a foto compartilhada por Lombardi: "Rinite?", questionou a humorista.



Algumas horas depois, o ator voltou à rede social para deixar claro que reprisará seu papel na novela exibida no Globoplay. "Deixa eu explicar, essa foto é de um longa metragem que acabei de terminar e que já já estará por aí pra você assistir. Esse não é o Alex! É o Roberto", avisou Rodrigo. O galã ainda encerrou a postagem de forma bem-humorada: "Obs: a Tatá Werneck chegou mais perto!"

Confira a publicação: