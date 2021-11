Ex-peoa comenta discussão entre Valentina e Gui Araújo - Reprodução

Publicado 13/11/2021 19:31

Rio - Gui Araújo despertou a insatisfação de alguns fãs de "A Fazenda 13", neste sábado (13), ao fazer um comentário de teor homofóbico sobre Rico Melquíades. O influenciador curtia a piscina com MC Gui, Bil Araújo e Dynho Alves quando o funkeiro iniciou uma conversa sobre a quantidade de homens e mulheres no reality rural. “Eram 10 homens e 10 mulheres. Aí entrou mais uma mulher”, relembrou MC Gui.

Foi quando o ex-affair de Anitta declarou: “10 homens e 11 mulheres. Agora, nessa temporada está assim: 4 homens e meio”. “É mesmo? Só sobrou a gente de homem?”, questionou Dynho, enquanto ria do comentário feito por Gui.

"Nós quatro... Nós estamos em extinção", completou o ex-participante do "De Férias com o Ex". Logo em seguida, Rico deixou a sede e chegou perto da piscina mas Bil Araújo entrou em um assunto diferente com o alagoano.

Nas redes sociais, o comentário de Gui foi apontado como homofóbico por dar a entender que Rico seria "menos homem" que os outros peões por ser homossexual. “Eu não sei como que tem gente que ainda dá palco pra Gui Araújo. Incoerente, chato e insuportável. Tudo ao mesmo tempo”, criticou um internauta no Twitter. “Nossa, que engraçado ele”, debochou outra usuária. “O ranço que eu estou desse Gui Araújo...”, escreveu mais um fã do reality da Record TV.

