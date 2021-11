Tadeu Schimidt se emociona em sua despedida do ’Fantástico’ - Reprodução

Tadeu Schimidt se emociona em sua despedida do ’Fantástico’Reprodução

Publicado 15/11/2021 08:37

Rio - O apresentador Tadeu Schimidt, de 47 anos, se emocionou e chorou ao se despedir do "Fantástico", neste domingo. Esta foi a última vez em que ele comandou a atração ao lado de Poliana Abritta. A partir da próxima semana, quem estará ao lado da jornalista será Maju Coutinho. Tadeu deixa o dominical para substituir Tiago Leifert à frente do "Big Brother Brasil".

fotogaleria

"Quero agradecer a todo mundo que trabalhou comigo aqui. Queria poder falar de cada um. Que orgulho que eu tenho de fazer parte dessa equipe. Esse programa é o que é por causa disso. Quero agradecer aos telespectadores que viveram comigo essa história, especialmente aqueles que falaram que não gostavam de futebol, mas passaram a gostar pelo jeito que a gente fazia aqui", disse o apresentador.

Tadeu ainda brincou que, como vai para o "BBB", gostaria de treinar um "textão de despedida". "Morro de orgulho disso. Vou levar essa memória pro resto da minha vida. Chegou a hora de dizer adeus e já que vou pro BBB, vou treinar um textão de despedida. Que felicidade que é poder fazer uma despedida absolutamente feliz. Foram 10 anos apresentando o programa, 14 anos apresentando os gols. Vim pra cá com uma missão difícil, que era dar um novo formato aos gols. Me despeço com esse formato consolidado", iniciou.

"Aqui tive oportunidade pra criar e fazer do meu jeito. Oficialmente, encerro aqui minha carreira como jornalista. Mas na essência, nunca vou deixar de ser. Eu nunca senti tanto orgulho de fazer jornalismo profissional", continuou, ressaltando que o jornalismo exerce um papel "livre e democrático".

Apesar do choro, Tadeu afirmou estar feliz em ir para o "BBB". "Vou pro BBB feliz e empolgadíssimo com a nova empreitada. Mas o Show da Vida vai ficar no meu coração pra sempre. Vou embora, mas toda vez que um cavalinho fizer uma graça, que alguém pedir música no Fantástico, eu vou sentir que eu tenho um pedacinho de mim aqui".

Amizade com Poliana Abritta

O apresentador também fez questão de falar sobre sua ex-companheira de programa, Poliana Abritta. "Que felicidade passar esses sete anos ao seu lado, nessa harmonia absoluta. Que alegria trabalhar ao lado de uma amiga. Espero que os telespectadores tenham percebido o quanto nós somos sintonizados", disse.

"Conheço esse moço aqui há quase 30 anos. Obrigada pela cumplicidade, obrigada pelo cuidado e pela confiança, porque foi isso que fez ser tão bom ao longo desses sete anos", respondeu Poliana, também muito emocionada.

Poliana também afirmou que Tadeu não poderia deixar o "Fantástico" sem uma homenagem. O programa exibiu, então, um VT com os melhores momentos de Tadeu à frente da atração. "Que a história que começa amanhã seja a melhor que a que se encerra hoje", disseram os dois amigos, emocionados e finalizando o programa com um abraço.