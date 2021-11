Luciano Huck - Reprodução Internet

Publicado 15/11/2021 09:47

Rio - O apresentador Luciano Huck abriu o "Domingão" deste final de semana pedindo desculpas por ter feito um comentário gordofóbico sobre a cantora Marília Mendonça na semana passada, durante tributo em homenagem à artista.

"Quando a gente comete algum tropeço, acho importante a gente se colocar, assumindo os erros é que a gente avança. Em algum momento (da homenagem), teve uma imagem que tava Marília, Maiara e Maraisa e eu fiz um comentário sobre a estética delas. E quando eu fiz, eu me arrependi no mesmo minuto", disse o apresentador.

"O mundo está melhorando tanto. A gente tem superado questões tão importantes. Tem assuntos que a gente não deve falar e falar sobre estética é um deles. Todo mundo sofre tanto ao longo da vida com a pressão estética. Eu acho que a gente não tem mais que falar disso. Cada um tem que ser feliz do jeito que é. Errei, não farei mais", completou.

O apresentador também disse estar orgulhoso da homenagem que fez para a cantora no programa da semana passada. "Deu muito trabalho, foi muito difícil de fazer, eu fiquei muito orgulhoso do que a gente fez no ar, fiquei muito orgulhoso e acho que foi uma homenagem à altura da relevância dessa artista que nos deixou", disse.

Relembre

Na homenagem do "Domingão" a Marília Mendonça, o apresentador Luciano Huck falou sobre quando recebeu a artista, Maiara e Maraisa no palco há algumas semanas. "Três semanas que eu estava com as três no palco. Na verdade, era só metade das três no palco, porque elas estavam as três magrinhas...", disse Luciano Huck, que se interrompeu logo em seguida. A declaração foi muito criticada nas redes sociais.