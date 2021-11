Filme 'Alerta Vermelho', da Netflix, sofre críticas por erro sobre o Brasil - Reprodução

Publicado 15/11/2021 15:34 | Atualizado 15/11/2021 15:34

Rio - Na última sexta-feira, estreou o filme 'Alerta Vermelho' na Netflix. Apesar do longa, estrelado por Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, conquistar o posto de melhor estreia da história da plataforma, a produção não segue ilesa das críticas.

Mas também pudera! Em determinado momento do filme, os protagonistas descobrem a localização de um objeto desejado. Na tela, surgem as coordenadas e um mapa, que aponta o local em alguma região no Sul do Brasil. Segundos depois, eles chegam à conclusão de que o local fica na Argentina e, para piorar, quando os protagonistas chegam na suposta Argentina, adentram uma floresta tropical bem similar ao que existe no Norte do Brasil.

A falta de preocupação em distinguir os países da América do Sul incomodou os internautas. Confira as reações:

No filme Alerta vermelho da Netflix marcaram a localização errado, era pra ser Argentina, mas colocaram no Brasil kkkkkkkkk

Estadunidense, acontece.

E claro não pode faltar, se passa numa FLORESTA. (O filme não é ruim) — (@IsaLucky17) November 15, 2021

Sobre o filme alerta vermelho, o mapa não era na Argentina, era no Brasil, estude @NetflixBrasil @netflix e outra a América do Sul não é só natureza e matas fechadas, melhorem — Nana (@_inaramachado) November 15, 2021

O filme Alerta Vermelho botou uma floresta tropical na Argentina. @NetflixBrasil alguém fala — matheus morais (@13mmatheus) November 14, 2021

Em Alerta Vermelho, eu descobri que a Argentina fica na divisa de SC e PR. @NetflixBrasil obrigado pelos ensinamentos!! — regis (@kingcostt) November 14, 2021

A senhora não tem vergonha de produzir um filme, colocar coordenadas do Brasil (mais especificamente em Horizontina/RS) falando que é na Argentina e ainda por cima lançar uma floresta imitando a Amazônia na cena? Pqp!

#REDALERT #AlertaVermelho @NetflixBrasil — Luiza Ferreira (@LuizaFerreiraT) November 14, 2021