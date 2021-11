Dayane Mello - Reprodução

Publicado 15/11/2021 15:13

Rio - Dayane Mello se defendeu das acusações de racismo do peão Rico Melquíades, em "A Fazenda 13", durante conversa com MC Gui e Gui Araújo na academia.

A modelo negou as falas preconceituosas e ressaltou que já teve relações com homens negros. "Eu falei que não podia pegar muito sol porque nessa época lá [Itália] é inverno, então, não posso ficar muito bronzeada quando voltar para lá", relembrou da conversa com Tiago Piquilo.

"Ele pegou depois de quatro horas, ficou isso na mente e falou: 'Eu não gostei disso que você falou, acho que não é legal esse negócio de falar de cor de pele'. E eu falei: 'Meu, eu tô falando do meu trabalho, não tem nada a ver com racismo', tá entendendo? Ele inverteu toda a história para me difamar", apontou a modelo.

Day então afirmou já ter se relacionado com rapazes negros. "Eu nunca fui racista, já namorei com caras negros. Eu vou processar ele e ele vai ter que me dar todo o cachê", ameaçou.