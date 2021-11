Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no ’Fantástico’ - Reprodução

Publicado 15/11/2021 15:58

Rio - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira deram uma entrevista ao "Fantástico" neste domingo e acabaram frustrando os fãs. O bate-papo foi anunciado com antecedência e o casal prometeu uma "surpresa". Desde então, internautas e apreciadores do casal especulavam sobre uma possível gravidez da atriz. No entanto, a participação no dominical foi apenas para lançar o clipe da música "Flor de Caña", que o sambista fez para a amada.

Diogo contou como foi compor a canção e Paolla revelou que chorou quando soube que o namorado a presentearia com uma música. "Fiquei em contato com meus parceiros, o Rodrigo Leite e o Cau Ique, durante uns dois ou três dias. E a gente ficava se comunicando pelo Whatsapp, porque eles moram em São Paulo. Mas eu não falava nada. Aí, a gente deitado, a gente nos lugares, e eu falava: 'Rapidinho, rapidinho... Que eu vou escrever um negócio aqui'", relembrou Diogo Nogueira.

Juntos há cinco meses, Paolla e Diogo contaram que ainda não moram juntos. Mas estão no caminho. "Não. Se a gente quando está junto não vive uma vida mais intensa, perto.... Daqui a pouco é show para um lado, novela para outro. Então, é tudo pertinho. Quase uma escova de dente juntada", explicou Paolla.